黃磊出聲安慰。（圖／翻攝自秒拍）

29歲女星譚松韻過去在《甄嬛傳》演「淳貴人」走紅，今年初譚松韻突然神隱了20多天，之後才傳出她母親在去年底跨年夜不幸車禍身亡。最近譚松韻在節目中談到母親忍不住淚崩，說好想夢到媽媽，也說希望媽媽下輩子能來當她的女兒，讓在場來賓也鼻酸。

譚松韻母親去年12月31日在聚餐回家的途中出了車禍，做了開顱手術手術後依舊昏迷，搶救了20多天還是抵抗不過死神招喚，譚松韻經紀人透露：「（阿姨）沒能給女兒留下一句話，就這樣走了。」不久警方透過官方微博證實，肇事者是酒駕，引來大批網友罵翻。

譚松韻最近上節目《嚮往的生活》，說自己的願望就是能夢到過世的母親，然後愛的人都能健康平安，說著說著忍不住淚如雨下，黃磊安慰說：「妳沒準今夜就夢到她了」，其他來賓則爆料黃磊為了譚松韻，特別將這餐都改成四川菜色，就是想讓對方吃到熟悉的味道，譚松韻聽聞後又難過落淚，說自己其實為這件事沒哭過幾次，但看到大家的溫暖才觸發她淚點，並表示其實很希望媽媽能投胎來當自己女兒。

見此，一旁的魏大勛為轉換氣氛，開玩笑說：「那得抓緊要」，暗示譚松韻要趕快找男朋友，網友則說：「大勛人也真的好好，調節氣氛」、「譚松韻真的是個很可愛，很讓人心疼的姑娘」、「拒絕酒駕，酒駕害人害己！」、「今生緣不夠，來生再做母女」。

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(中時電子報)