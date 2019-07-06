呂佳容首次推出寫真集 長腿撩人 17:572019/07/06 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 呂佳容在寫真集大秀惑人美腿。（人人娛樂提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因主演電視劇《親愛的婚姻》在兩岸三地爆紅的大陸女星呂佳容，7月將在香港、台灣同步推出個人首本寫真書《Bubble》，做為送給自己邁入30歲的生日禮物。 這本寫真集特別在兩岸三地取景拍攝完成，呂佳容妖嬈的坐姿秀出火辣的翹臀以及性感迷人長腿，凹凸有致的身材、誘惑的眼神含情脈脈地望向鏡頭，十足女性味。 呂佳容表示，之所以推出寫真集，是想給30歲的自己留下一些美好的圖片作紀念：「這是一組很成熟、很有女人味的照片，而女人味就是一種有故事、有吸引力的感覺。」 (旺報 ) #呂佳容 #親愛的婚姻 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 離婚後首現身！宋慧喬瘦一圈 白洋裝露微笑氣質亮相 - 娛樂 19年前羅志祥控「性騷擾」 孫德榮拒含冤而死：你欠我一個道歉！ - 娛樂 - 中時 爆失聯後首發聲！斷了兒媳喬妹 宋爸：都是仲基不好 - 娛樂 長榮怒喊告！名嘴上節目這樣道歉 網罵翻 - 娛樂 李炳輝市場昏倒2度中風 急診室狂罵妻「惡毒女人」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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