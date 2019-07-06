因主演電視劇《親愛的婚姻》在兩岸三地爆紅的大陸女星呂佳容，7月將在香港、台灣同步推出個人首本寫真書《Bubble》，做為送給自己邁入30歲的生日禮物。

這本寫真集特別在兩岸三地取景拍攝完成，呂佳容妖嬈的坐姿秀出火辣的翹臀以及性感迷人長腿，凹凸有致的身材、誘惑的眼神含情脈脈地望向鏡頭，十足女性味。

呂佳容表示，之所以推出寫真集，是想給30歲的自己留下一些美好的圖片作紀念：「這是一組很成熟、很有女人味的照片，而女人味就是一種有故事、有吸引力的感覺。」

(旺報 )