◎台南資深優良教師爆性侵 20年10多名女學生受害

台南市一名曾獲資深優良教師獎的張姓教師，今年3月底被爆性侵女學生長達2年，人本教育基金會隨後深入追查3個月，再找到10多名被害人，且犯罪事實前後橫跨長達20年。人本基金會今(6)日找來被害人現身說法，呼籲政府應針對兒童性侵案件增設溯及既往條款，並對隱匿者訂出罪責。

◎韓粉力挺高雄觀光日 「國旗女孩」業績爆棚

響應高雄市長韓國瑜推出的「高雄觀光日」，位在左營著名的國旗文創商品店「國旗女孩」推出「國旗優惠三溫暖」活動，民眾只要在6、7日於店內消費滿2020元，店家就會致贈原創設計的國旗帽與國旗衣。店家今上午營業後人潮絡繹不絕，不少外縣市韓粉一下高鐵站就衝來買國旗文創商品，許多包車導遊也帶遊客來購買。一名來自台北的韓粉說，雖然國旗商品台北都買得到，「但為了韓市長，把錢留到高雄花！」

◎南加州5日晚間 發生規模7.1強震

美國南加州地區當地時間4日發生芮氏規模6.4強烈地震之後餘震不斷，5日晚間又發生規模6.9的強震，震源深度17公里。4日的地震剛創下20年來最強地震，這個紀錄才維持一天就被取代。當局表示，周五的地震才是主震。初步消息指有數人受傷，地震引發多場火警，有建築物出現裂痕，但未傳出死亡報告。

◎西南風影響至下周四 防午後大雨突襲

氣象局表示，明天周日至下周四台灣均受西南風影響，中南部有陣雨或雷雨，尤其南部容易有大雨或局部豪雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。東部（縱谷）及東南部因西南風過山沉降增溫，會有焚風發生，需注意高溫。

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