朝陽科技大學工業設計系老師陳維隆與愛烙達公司合作，研發抗風、翻倒不漫燒的Lovinflame明火，成果受國際肯定。（林欣儀翻攝）

隨著人們對生活品質要求的提高，越來越多人使用香氛蠟燭營造室內氣氛，但一來危險性較高、且易造成環境汙染，為解決此問題，朝陽科技大學工業設計系老師陳維隆與愛烙達公司合作，研發抗風、翻倒不漫燒的Lovinflame明火，奪下日本最具指標性的東京設計大賞首獎。

陳維隆指出，校內工設系建置有最先進的實驗室，而具有研發專長的陳維隆攜手產業界，藉由熱像儀與精密燃燒檢測等設備，成功研發出「不鏽鋼燭芯系統」，配合環保燃料使用，芯尖瞬間燃點溫度達900度C時可點燃，安全性高。

朝陽科大校長鄭道明表示，學校攜手愛烙達公司打造的火焰產學合作，曾於2017年在世大運聖火驚豔世界，接著又與心王公司原創一系列創新壁爐火焰產品，在習慣使用壁爐、蠟燭妝點室內氣氛的歐美國家，這款創新火焰能營造明火特有的情境美感，還兼具戶外抗風、翻倒不漫燒優點。

Lovinflame國際行銷團隊張琳玲解釋，一般酒精燃點約13度C，若不慎倒掉就容易導致火勢蔓延、危險性高，而此燭芯配合環保燃料燃點高達104度C，若不慎傾倒，只要燭芯燒完就不會繼續延燒，且其因安全性高，可載上飛機、安全儲存及運輸。

陳維隆強調，一般酒精或蠟燭在燃燒時易產生PM2.5，在環保意識抬頭的現今易受詬病且危害環境、對身體不利，Lovinflame創新火焰可乾淨燃燒、大幅減少PM2.5、重金屬及一氧化碳危害，此研究已經SGS及美國CSA、澳洲AGA驗證，更榮獲日本最具指標性的東京設計大賞首獎。

張琳玲指出，香氛蠟燭近幾年備受許多民眾喜愛，其全球產值每年初估約200億美元，目前團隊也持續朝此方向研究，頗有進展。

(中時 )