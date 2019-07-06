75歲洪姓老翁日前駕駛黑色小客車，在南區五權南路路邊停車，因角度沒有抓好，將停在一旁的白色小客車給撞凹。（張妍溱翻攝）

實在太難！台中市75歲洪姓老翁日前駕駛黑色小客車，在南區五權南路路邊停車，因角度沒有抓好，將停在一旁、59歲施姓車主的白色小客車給撞凹離去，施姓車主發現自己愛車左側車身有黑色擦痕，報警處理，警傳喚洪姓老翁到案，依肇逃開罰。

洪男到案時稱當時在事故地點，有聽見碰撞聲，下車查看後就離去，但警方從監視器發現，事故發生時正下著雨，洪姓駕駛欲倒車，將車輛停放附近的停車格，洪姓駕駛在調整倒車角度的過程中，不慎擦撞路邊停放車輛，導致車子明顯晃動了一下。

洪男從容不迫地將車輛停好後，下車察看自己的愛車，但卻一眼都沒有去檢查被他擦撞上的路旁車輛，沒多久立即再次上車，將好不容易停好的車開走。

市警三分局交通分隊長蔡興邦說，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

(中時 )