高雄市時代力量議員林于凱日前在電視政論節目誣指韓國瑜不管市政，請假北上接受廣播專訪。而專訪韓國瑜的資深媒體人黃暐瀚發文指出，當日是他專程南下到高雄採訪韓國瑜，對林于凱指控韓國瑜北上接受黃暐瀚專訪？黃暐瀚在澄清事實後感嘆議員「黑韓」亂開槍「是傻？還是壞？」

黃暐瀚在臉書表示，「沒看到影片，我還不敢相信。『韓國瑜不管市政，請假北上接受廣播專訪』這樣的謠言，還真有人說，而這個人居然還是高雄市議員。」

黃暐瀚還原專訪韓國瑜過程，表示自己是周二下午取消了「中天大政治大爆卦」跟「TVBS少康戰情室」兩個節目錄影，專程搭高鐵南下去專訪，並在專訪節目一開場就講明是預錄，只要有聽，都會知道。（事後各大媒體報導這個專訪時，也都有提到了這些細節）。

黃暐瀚問：「那為什麼，專訪7/3（三）都播過了，到了7/5（五）下午，還要繼續用錯誤的訊息，去抹黑市長放著登革熱不管，跑到台北，接受黃暐瀚的電台專訪呢？『這是傻？還是壞？』」

黃暐瀚指出，評論政治還是要根據事實，林于凱把他訪問高雄市政的部分，刻意隱藏忽略，是什麼原因？就算這些過程，議員原本真的都不知道，但市長的行程如何？有沒有請假北上？查都查得到，「查都不查，就公開傳播錯的訊息，真的好嗎？」

(中時電子報)