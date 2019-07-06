長榮罷工進入第17天，在勞動部居間協調下，勞資雙方6日進行第三次正式協商終於達成共識，6點召開記者會，有勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦、長榮董事長林寶水、長榮總經理孫嘉明、長榮人事室副總蕭錦隆，與桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱、常務理事李瀅列席，在下午5點50分簽下團體協議，長榮空服員罷工宣告正式落幕。

長榮勞資雙方針對6項內容做討論分別是：

1、不秋後算帳、簽訂和平協議

2、飛安服勤獎金從300元到500元不等

3、BR198、BR108東京航線10月到隔年3月開放過夜，BR716北京航線4、6、 7、8等4個月開放過夜

4、人評會開放民選教官5名輪值參與人評會議佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人

5、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規畫

6、工會理監事共13名（依實際人數為主），每年25天會務假

雙方對於不秋後算賬、簽訂和平協議部分歧見較大，經勞動部居中協調後，雙方各有退讓，也達成共識，至於團體協約第2至5條部份，這是經過會員投票同意，雙方差異不大。

(中時 )