蔡英文總統即將出訪友邦，行程中途將過境紐約，海外僑社社群網路業已傳出僑宴通知；學者在社交軟體貼文指出，駐外單位為總統辦理宴會，各項禮賓作業必須嚴格要求，才能維護總統在僑領前之尊嚴威望，但從庶務細節行事草率，外交部必須再加把勁！

中華戰略學會研究員張競指出，華僑為革命之母，中華民國總統途經宴請僑領，此事應當極度具有象徵意義。若問駐外人員整個駐外經歷中，在海外為總統辦理宴會次數必然屈指可數，因此禮賓接待要求盡善盡美，這個期待絕對合情合理。

張競指出，反過來說，僑界先進畢生之中，能夠在僑居地受到總統邀宴，這亦是無上光榮。從請帖、座次牌與菜單，都會有僑胞帶回當作紀念品。要是請帖製作精美並且書寫僑領姓名銜稱，經常都會被視為傳家寶，向家中子弟展示，因此所有禮賓庶務細節都必須檢查再三，絕對要從安排上維護總統尊嚴與威望。

張競認為，目前所見這張通知不知其是如何遞送，但整個看來並非正式請帖，倒像是訊息通稿。希望最後為總統辦理宴會所發請帖，確實是由總統署名所發，這樣才能真正顯現出總統宴請革命之母誠意。否則總統宴請僑界，由辦事處出面代邀，就會讓僑界覺得並無總統宴會規格。

張競提醒，這份通知上面所用日期為中華民國紀元與時間，理論上是指中原標準時區內之時間，而非紐約當地時間；是否將造成誤解，或許辦事處駐外官員還是應當補充說明，免得產生差錯。

最後張競提醒，總統宴請僑界領袖，應當是正式宴會，因此是否有必要提醒穿著服儀要求？這是全球基本社交規範，僑界自然能夠理解。但有時總統為表示親民，在服裝願意有所彈性，是否亦應通報僑領，這樣才能讓賓主盡歡，將宴會辦得理想。

張競分析，外交部禮賓作業具有優良傳統，相關規範必然相當完整，但從這張通知看來，顯然還有努力空間，希望外交部能加把勁，維護總統宴請僑胞應有規格與水準。

(中時 )