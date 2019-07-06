虎尾鎮農會發表「虎霸王花生系列產品」，推廣雙認證優質花生。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮農會推動花生產銷履歷，榮獲國際環球驗證標章與國際食品安全衛生管理認證，6日發表「虎霸王花生系列產品」，並舉辦下田挽土豆、花生創意料理活動，邀民眾到虎尾享用優質安心的花生產品。

虎尾鎮農會近年來積極協助農民行銷花生，從田間管理、加工到餐桌，建構1套完整的產銷體系，並針對食安問題推動花生產銷履歷，6日舉辦「虎霸王花生系列產品」發表會，現場準備10餘種花生產品，吸引民眾前來品嘗。

農會總幹事黃鈺惠表示，為了讓小朋友體驗農民挽土豆的辛苦，特別與虎尾農工產學合作，讓小朋友在校區的教學農田挽土豆，並解說土豆的生長過程，最後一起品嘗花生創意料理，藉此讓花生產業往下扎根。

黃鈺惠說，虎尾鎮農會為配合政府推動在高鐵沿線旱作減緩地層下陷，還推出「黃金花生股東會」活動，讓民眾認養花生田，年底自行「挽土豆」體驗農事，是近年來很受歡迎的「市民農場」。

農糧署雲林辦事處主任劉信良指出，虎尾地區種植的花生品質優異，鎮農會更是用心經營，獲TGAP國際環球驗證標章與ISO22000國際食品安全衛生管理認證，並成立「農民直銷站」，銷售農民自產新鮮安全農產品，創造農民、消費者與農會3贏。

(中時 )