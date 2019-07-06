詹江村秀出榮民證，嗆館長：「館長你那個良民證拿出來秀，是有什麼好秀的？我是榮民、我榮譽國民，你秀什麼？」(取自詹江村YouTube)

詹江村幫憲哥嗆館長影片。

在網路上人氣超夯的「館長」陳之漢，最近跟牛仔一樣超級忙，除了忙著應戰大陸著名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒、健身國手林志成，先前還將戰場開到演藝圈，嗆綜藝天王吳宗憲「假愛台」，令憲哥也不甘示弱拿館粉流行語「你捐多少」反嗆：「921你捐多少？」意外在網路引爆一場憲哥捐款PK館長救災誰勝一籌的論戰。

近日因為直播狂嗆館長，網路上人氣急升的桃園市議員詹江村，其實早在7月1日直播中就為吳宗憲說話，「他(館長)說因為我不紅我才蹭他啦，你再蹭吳宗憲憲哥，你告訴我你有沒有憲哥紅？你沒有憲哥紅在蹭憲哥。」詹江村更強調自己拍片嗆館長是撥亂反正。

詹江村更分析館長邏輯，「當你在打他，他沒辦法回你的時候，他就是聲東擊西，你講東他講西…。你在說什麼我的粉絲人很少，看的人很少，我告訴你我不是跟你一樣一天到晚做網紅。」

詹江村昨晚直播中，又開嗆自己是陸軍官校畢業、上尉軍官退伍，但因不願意被說是米蟲，所以退伍沒多久就主動放棄18%，連戰士授田證也放棄，唯一沒放棄的榮民證(榮譽國民證)，更亮出他的榮民證再嗆館長：「館長你那個良民證拿出來秀，是有什麼好秀的？我是榮民、我榮譽國民，你秀什麼？」

不少網友看完詹江村影片，都直呼療癒，紛紛留言「可愛正義詹議員，為民除害就靠你了！村長完爆館長」、「謝謝詹議員端正風氣」、「館長最怕捐了錢沒人知道」、「館長早期真的是不錯的，但後期…根本跳針亂彈」、「終於有來出來治館長，爽快」。

(中時電子報)