立法委員沈智慧及台中市議員沈佑蓮聯合服務處響應「高雄清淨家園，消滅登革熱計畫」活動，6日組成隊伍，南下高雄旗津海灘舉辦「挺韓淨灘活動」。除了希望協助高雄防治登革熱，也表達對「認真做事」的高雄市長韓國瑜百分百支持之意。

沈智慧服務團隊表示，雖然號召組隊的時間很倉促，但訊息一發布後報名馬上額滿，30多人犧牲假期，南下高雄「義助」消滅登革熱，沈智慧及沈佑蓮對這群熱心的鄉親也表達感謝之意。

沈智慧表示，面對登革熱的威脅，南部已經有幾個縣市拉警報，因此要呼籲民眾「助滅登革熱、全台一起來」。她說這次淨灘活動或許實質貢獻不大，不過是能夠突顯環保、志工、奉獻的「生命共同體」氛圍，這才是美麗的台灣價值。

高雄市政府環保局也感謝沈智慧服務團隊以及台中鄉親「有情有義」相挺，並製作紅布條到場與義工合影，表達感謝之意。活淨尾聲眾人準備離開時，剛好遇到一群國小學童也加入淨灘，大家也稱讚學生們，小小年紀就懂得參與公共事務與環保活動。

(中時 )