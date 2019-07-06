一批來源不明的老畫，追出一段台灣與日本百年前的藝術交會。台北市中山堂在2002年整理倉庫時發現一批38幅的日本老畫，後來移撥到台北市立美術館收藏，最後交到研究員林皎碧手上。面對這批不知來歷的無名畫作，她有如北美館「柯南」，花了14年一一找到畫的繪者，追蹤出當年的故事，近日更將這段經歷和畫作的前世今生出版成《名畫紀行》一書。

林皎碧表示，「剛開始這些作品都破破爛爛的，也貼有二戰後移交字跡模糊的貼條。為了這個研究，我多次去日本，遇到很多人，我很幸福，如果不是這個研究案，這一切根本不可能發生。」

林皎碧表示，當時中山堂因為在整修，找到這批38幅無名畫作，時任台北市文化局局長的龍應台認為這批作品需要保留，決定移到北美館收藏，北美館前館長黃才郎認為需要追查作品來歷和作者，指派通曉日文的林皎碧負責研究。

林皎碧回憶，一開始接到這個研究案，心裡有些不願意，原來這批畫除了一幅可明顯辨識是旅日畫家陳水森的畫作，其他37福都來歷不明，「作品清單上，年代都寫待查，只確定都是彩墨、絹本，作者七成以上都不知道是誰，連畫作的名字也是審議委員幫忙取的，後來追查過程中才一一改過來。」

林皎碧先在查找中山堂的歷史沿革時，發現一條線索，「資料裡寫到：為了裝飾未來的公會堂（中山堂舊稱），購買275幅畫。我就到中央圖書館去查當時的報紙，後來在1929年8月2日的《臺灣日日新報》找到，當時市政府向日本購買275件當時日本各個藝術流派一流畫家的作品。比對新聞提到的作品尺寸、特色，和畫作背板上的編號，都能佐證這批畫正是當年市政府購入的畫作。」

林皎碧寫信去日本詢問各大小美術館，勤找資料，也跑進庫房研究作品，發現有很多秘密其實就在作品裡，有的畫透過落款或背板的文字找到作者，有的藉由比對鈐印、筆觸和畫風找到線索。然而完成報告後，她仍持續追蹤這批作品和作者的歷史，甚至多次赴日，逐一探尋這批畫作作者小林古徑、山口蓬春等活躍於上世紀20年代的畫家故事。

林皎碧的弟弟、出版人傅月庵（本名林皎宏）表示，他和龍應台聊起這本書時，龍應台也說，不曉得原來當時決定將中山堂的這批畫交給北美館的這個種子，最後開出美麗的花朵，「每個接到這件的人差事的人，其實也可以選擇不要去做，但他們做了，我姊姊明明已經交了報告，又繼續追蹤故事，甚至還追出樂趣來。」

(中時 )