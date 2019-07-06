桃園市空服員職業工會從6月20日下午4時起發動長榮航空空服員罷工，歷經17天終於在今(6)日下午6時宣布，勞資雙方同意簽下團體協約，這場罷工終於確定落幕，截至今天長榮共取消1440個航班，影響旅客數達將近28萬人次。

以下為中央社所匯整的全案大事記：

民國106年3月27日加入桃園市空服員職業工會的長榮空服員人數，占整體空服員人數過半，正式具有團體協商權後，雙方於4月20日進行首次團體協商會議，當時所有團體協商訴求總計達19條。

107年11月，桃園市空服員職業工會因過去20多次團體協約會議中，在外站津貼調整等訴求與資方協商進展不大，決定關閉團體協約會議，向桃園市政府勞動局申請勞資爭議調解。

108年3月5日，第1次勞資爭議調解破局。

108年4月9日，第2次勞資爭議調解破局。

108年4月17日，第3次勞資爭議調解破局。

108年4月19日，桃園市空服員職業工會會員代表大會決議，5月啟動罷工投票

108年5月13日，啟動罷工投票。

108年5月24日，長榮勞資重啟勞資協商，針對8點訴求包含日支費及禁搭便車條款、疲勞航班、人評會、國定假日雙倍薪、外籍組員每班派遣不能超過2名、會務假、勞動條件及工作規則變更要工會討論跟同意進行協商，雙方未達共識。

108年5月29日，雙方二度協商仍未達共識。

108年6月4日，工會發起「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」遊行。

108年6月7日，罷工投票開票，桃園市空服員職業工會取得罷工權。

108年6月10日，勞動部邀長榮航空勞資雙方召開協商會前會，雙方同意20日舉行正式協商會議。

108年6月20日，勞資雙方協商破局，長榮空服員下午4時開始罷工。

108年6月21日，長榮航空提告工會非法罷工，求償每天3400萬元；此外，由於工會將罷工封鎖線設置在長榮，部分內勤員工則赴桃園市地方法院，控告工會妨害自由及強制罪。

108年6月22日，勞動部來回協調，勞資雙方碰面私下協商，8項訴求都有談到，原定25日再會面，但因資方有疑慮取消。

108年6月23日，工會在長榮航空運航大樓前舉行團結晚會，邀請全台30多個工會站台力挺。

108年6月28日，工會幹部在勞動部協調下與長榮董事長林寶水碰面，並提出調整方案，工會成員晚間針對新方案進行投票。

108年6月29日，工會宣布投票同意支持新方案，但晚間與資方協商卻仍因秋後算帳協商觸礁，雙方未達共識。

108年7月2日，長榮航空與空服員職業工會再次協商，不秋後算帳條款得到部分共識，優待機票福利，雙方同意協商漸進式恢復，由於未能簽團體協約，空服員繼續罷工，擇日再議；工會晚間也在凱道舉行「一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike聲援之夜」。

108年7月6日，長榮勞資雙方下午2時在桃園市政府第3度協商，並於會後正式簽署團體協約，讓此次航空業史上最長罷工事件，宣布落幕。

(中時電子報)