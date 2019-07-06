火腿和樂天交手，賽前王柏融連3場無安打、11支0都是本季新高，今日依舊擔任先發第五棒、左外野手，雖然前2打席沒有擊出安打，不過接下來敲出2支安打終結低潮，其中9局上半敲安後，更是跑回致勝分的功臣，幫助火腿以1比0擊敗樂天。

火腿與軟銀分別派出堀瑞輝與美馬學，前8局呈現投手戰，雙方都無法從對方手中得分，王柏融首打席選到四壞球保送，第2打席則是纏鬥7球後揮棒落空三振，累計12支0為本季新高。

不過6局上半再次上場打擊，瞄準偏高噴射球(Shoot ball)敲成越過內野防線的安打，終結無安打的低潮，不過可惜本局沒有攻下分數。

雖然火腿隊打者都有辦法站上壘包，不過都差臨門一腳，9局上半雙方還是0比0僵局，王柏融這次面對樂天後援投手松井裕樹，將一顆非常低的直球撈起成強勁穿越安打。

接著杉谷拳士獲保送、下一棒代打的横尾俊建擊出左外野方向高飛犧牲打，護送王柏融上到三壘，接著清水優心敲出安打，王柏融跑回火腿致勝分，以1比0拿下領先優勢。

9局下半樂天三上三下，最終由火腿拿下勝利，王柏融本場比賽3支2，用雙安結束12支0無安打低潮，同時為火腿全隊唯一擊出雙安以上的選手，打擊率上升至2成85。

(中時電子報)