新北、基隆之爭，讓東北角小卷（鎖管）聲名大噪，新北市長侯友宜6日前往基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共同行銷在地海鮮，並煮特色漁夫鍋，兩人強調海鮮沒有分縣市，都是「咱ㄟ海鮮」，兩市要一起共創海鮮商機。

侯友宜與林右昌6日一起挑戰頭足類小學堂，再共煮新北、基隆特色漁夫鍋，PK誰煮的比較好吃，雖兩人煮的是各市特色漁夫鍋，但侯友宜提醒林右昌要記得加「小卷」，強調小卷不分誰抓的，擺脫先前媒體喊話的火藥味。

新北市漁業處也推出一系列夏日活動，6日起至28日，深澳漁港深情海岸餐廳推出一連串夏日親子遊活動，有30米超長氣墊海水溜滑梯，跟可愛海盜船，13日還有各式各樣海洋知識闖關活動，讓小朋友瞭解分辨新北特產小卷等海洋生物，闖關成功還有獎品。

配合即將到來的中秋節，瑞芳漁會也將推出限量中秋海鮮禮盒，預計8月開始預購，9月中秋節前寄送到府，民眾到新北市漁業處官方粉絲團「新北漁樂快爆」活動貼文，標註一位愛吃海鮮的好友並留言「瑞芳漁會中秋禮盒，我要○○！」也有機會抽獎獲得價值1500元的中秋禮盒。

(中時 )