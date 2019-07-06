日前發生鐵路警察遭刺殺殉職案，今天上午警政署長陳家欽再度南下探望殉職警員李承翰的父母，他說，見到李家喪子的哀容，讓他無比悲痛，李承翰的犧牲，不只是國家失去一個好警察而已，「對我而言，猶如我也失去了一個孩子！」

今天下午臉書NPA署長室粉絲團也發文表示，警政署下周二將召開臨時署務視訊會報，要求各單位主官針對此議題事先準備，提出改革應變的具體建議、明確可行方法，務必讓同仁可以強勢執法，執勤平安。

陳家欽感性地說，「事情不是就此落幕」，也絕不會「今天公祭，明天忘記。」他謝謝每一個在網路留言對警察執勤安全與執法方式的檢討建議與反應聲音，警政署全都看見、聽到了。他強調，事情絕對不會就這樣結束。

他說，警政署必須為全國每位警察的執勤安全，公權力的嚴正彰顯，做出更大的努力。「我們不再沈默、也不能再讓我們的弟兄在第一線工作而亳無保障下遭逢危害傷亡。」

陳家欽臨時決定在9日下午召開署務視訊會報，除各警政機關首長參與視訊外，為確實聽取第一線執勤員警的建議，警政署也請各直轄市、縣市警局及直署總隊等每個單位，均推派10名基層員警代表（以巡佐、警員為主）共同列席，共370名員警參與討論，並在會中表達意見，讓會議討論更符合實際執勤同仁的需要與建議修法訴求，確立目標，全力推動。

警政署指出，現階段有關電擊槍的配發已在簽辦採購，另員警的執勤方式將做全盤檢討修正，警察常訓將採實際情境設計，並結合新配發的警察裝備電擊槍等，讓同仁熟悉，可以大膽用、勇敢用，不再模糊不清，猶豫不決。

另外針對貫徹公權力需司法支持的部分，警政署表示，總統、行政院長均十分關心支持，已請業務單位迅速、務實將警察所需要的法律保障，訴諸明確的法律文字，會全力推動修法。

陳家欽希望，讓法律能真正保障警察執法，讓警察能專心保護民眾平安。NPA的臉書網友也熱烈回應支持警察說，希望不要每次因為警察死，才換來大家對警察的尊敬和感受需要警察的存在。

(中時 )