桃空職工6月20日發動的長榮航空服員罷工至今（6）日已達17日，勞資雙方終於簽訂團體協約後宣布罷工落幕，長榮航預計7月底前陸續恢復正常營運，8月也會視組員調度及旅客需求做部分航班調整，長榮航也呼籲政府正視外部工會問題。

長榮航表示，桃產總旗下的桃空職工對長榮航空發起突襲式罷工，造成將近30萬旅客權益受損，長榮航對此感到遺憾。

雖然罷工已結束，但長榮航在此必須對政府提出兩點呼籲，第一、長榮航空認同交通部近期提出關於航空業設立罷工預告期的構想，希望政府相關單位與立法院能儘快將航空業罷工預告期法制化，如此才能有效降低罷工事件對無辜旅客所造成的衝擊，保障其權益。

第二、回顧過去3年間，由外部之職業工會所發動的航空業罷工已高達3次，每次都造成無數旅客權益受損和社會的紛亂，我們希望政府應正視此一現象，拿出魄力，積極地在法令上尋求補救之道，以免此類事件持續發生，惡化投資環境。

長榮航也提出三大感謝，感謝所有堅守崗位的員工、感謝對曾參與罷工但中途回家的空服員及感謝各界的支持。

(工商 )