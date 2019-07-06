長榮罷工落幕 府：勞資關係新起點 18:522019/07/06 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮罷工進入第17天，在勞動部居間協調下，勞資雙方6日進行第三次正式協商終於達成共識，宣告罷工落幕；總統府發言人丁允恭表示，期盼此次罷工的結束，將是勞資關係的新起點。 丁允恭說，欣見勞資雙方形成共識、達致協議，也感謝行政院、勞動部、交通部與桃園市政府的努力協助溝通。 丁允恭表示，期盼此次罷工的結束，將是勞資關係的新起點，企業能持續提升勞工權益，勞資雙方共同努力，讓廣大旅客權益受到保障。 (中時 ) #勞資 #罷工 #勞資雙方 #關係 #起點 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮罷工第2次團體協商 勞資雙方大陣仗 10:462019/07/02 生活 旅行業因罷工損18億 林佳龍籲訂預告期 11:512019/07/02 生活 罷工13天 交長盼無論如何今達共識 12:022019/07/02 生活 《全台最速報》勞資雙方大陣仗 長榮罷工第2次團體協商 12:022019/07/02 生活 長榮航：工會抹黑打口水戰 空服員進退兩難 21:262019/07/04 生活 工會再退讓 不堅持調薪與年終獎金 18:462019/07/05 生活 罷工快落幕？勞動部曝最後進度 11:042019/07/06 生活 長榮勞資雙方6日下午簽定團協 罷工宣告落幕 18:052019/07/06 生活 長榮為罷工紛擾致歉 並籲政府重視外部工會問題 18:402019/07/06 生活 長榮空服員罷工 發還三寶9日24點正式結束 18:482019/07/06 生活 政治熱門新聞 綠認為韓好打？黃光芹看不下去了 - 政治 韓對馬凱說這句 學者：曝最強武器 - 政治 國民黨2020最大夢魘 李艷秋擔憂成真 - 政治 轟韓北上受訪！時力議員遭黃暐瀚狠打臉 - 政治 仿國民黨初選最新民調 韓郭差距拉開了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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