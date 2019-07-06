長榮罷工進入第17天，在勞動部居間協調下，勞資雙方6日進行第三次正式協商終於達成共識，宣告罷工落幕；總統府發言人丁允恭表示，期盼此次罷工的結束，將是勞資關係的新起點。

丁允恭說，欣見勞資雙方形成共識、達致協議，也感謝行政院、勞動部、交通部與桃園市政府的努力協助溝通。

丁允恭表示，期盼此次罷工的結束，將是勞資關係的新起點，企業能持續提升勞工權益，勞資雙方共同努力，讓廣大旅客權益受到保障。

(中時 )