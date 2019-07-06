長榮罷工進入第17天，在勞動部居間協調下，勞資雙方6日進行第三次正式協商終於達成共識，在晚間5點50分簽署團體協約，工會表示發還三寶需要時間，將於9日晚間24點罷工正式落幕。

長榮航空董事長林寶水在記者會上說，罷工大家都很辛苦，員工聲音大家都聽到了，會努力改善，增加與同仁的溝通，現在簽了團體協約，就趕快回來吧，重新為公司打拚，這段期間大家的辛苦，是讓公司更好更團結。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，團體協約簽署後確定結束罷工，因為發還三寶需要時間，預計7日晚間24點罷工正是落幕。長榮總經理孫嘉明表示，希望工會三寶發還快一點，航班就能正常恢復，這期間離職員工也回來幫忙，原本取消到7月19日航班，預估7月底最晚8月初所有航班恢復正常營運。

勞動部長許銘春說，這一刻讓大家久等了，簽下團體協約真正落幕，長榮公司勞資雙方隨著團體協約簽署，展開新關係，勞資關係將會更和諧與自在，這17天以來，勞動部一方面維護工會合法爭議權，3次正式協商，6次非正式協商，各種管道縮短勞資雙方歧見與差異，這過程或許不如大家期待，好幾次僵局，勞動部與桃園市府都沒有放棄，認為維護勞工行使勞動權益是政府權益，這次罷工事件看到空服員的堅持，全部都是女性勞動者發起的罷工，面對社會、公司內部聲音等，對於每一位參與罷工的空服員也是盡全力，站出自己的立場，這是女性勞動者新的一頁。罷工停止後，就是勞資雙方關係修復的開始，一起為公司努力。

桃園市長鄭文燦表示，勞資雙方和政府都學到很多，長榮航空勞資關係站在新的起跑點，未來希望是更參與、更民主，勞動權益更有保障，感謝勞資雙方都各退一步，一方展現決心和毅力，另一方展現退讓和誠意，終於達成團協，這之後有些工作需要修復，和勞動部許銘春部長需要去監督團協落實，這是更好勞資關係的開始。未來長榮空服員在一致的勞動條件和福利下工作，長榮航空背負許多責任，包含重新讓員工報到，航班恢復等，工作還很多，未來政府機關仍扮演促進協商及保護勞動權益角色。

(中時 )