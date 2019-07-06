長榮航空與桃園市空服員職業工會今日達成協議，並簽下團體協約，罷工宣告結束。長榮航空表示，對於這次罷工所引起的社會紛擾及對大眾造成的不便，在此致上最深的歉意。

長榮航空表示，罷工期間始終心繫所有旅客的權益，事實上，在工會進行罷工投票時，即多次公開呼籲桃空職工，應以旅客為優先考量，勿輕易進行罷工。雖然最終工會仍發動突襲式罷工，但長榮航空努力維持一定的運能，盡可能減低對廣大旅客造成衝擊，因為長榮航空深切體認，之所以能在競爭激烈的航空業屢次獲得國際肯定，靠的就是所有旅客的信任與支持，所以當罷工發生時，盡力維護旅客的權益是公司的優先考量。

此次罷工事件落幕後，長榮航空預計可在7月底前陸續恢復正常營運，8月也會視組員調度及旅客需求做部分航班調整。

長榮航空也呼籲政府正視外部工會問題，本次因桃產總旗下的空服員工會對長榮航空發起突襲式罷工，造成將近30萬旅客權益受損，長榮航空對此感到遺憾，雖然罷工已結束，但長榮航空在此必須對政府提出兩點呼籲：

（一）長榮航空認同交通部近期提出關於航空業設立罷工預告期的構想，希望政府相關單位與立法院能儘快將航空業罷工預告期法制化，如此才能有效降低罷工事件對無辜旅客所造成的衝擊，保障其權益。

（二）回顧過去3年間，由外部之職業工會所發動的航空業罷工已高達3次，每次都造成無數旅客權益受損和社會的紛亂，我們希望政府應正視此一現象，拿出魄力，積極地在法令上尋求補救之道，以免此類事件持續發生，惡化投資環境。

長榮航空說，感謝本次罷工事件中始終堅守崗位，以行動默默支持公司的所有空、地勤及內勤員工。在這段期間，雖然工作負擔無比沈重，但大家仍咬牙緊撐，甚至有數位員工眷屬及已退休和離職的員工主動回來支援公司，有了這些員工，公司才能撐過這場風暴。

(中時 )