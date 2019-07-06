「用腳旺台灣健行活動」6日於新北市烏來區雲仙樂園登場，吸引逾900人參加。（葉書宏攝）

「用腳旺台灣健行活動」6日於新北市烏來區雲仙樂園登場，吸引逾900人參加。（葉書宏攝）

「用腳旺台灣健行活動」6日於新北市烏來區雲仙樂園登場，吸引逾900人參加，民眾除了健行外，在樂園內還可享受划船樂趣。（葉書宏攝）

「用腳旺台灣健行活動」6日於新北市烏來區雲仙樂園登場，吸引逾900人參加，民眾除了健行外，在樂園內還可享受划船樂趣。（葉書宏攝）

「用腳旺台灣健行活動」今（6日）在烏來區雲仙樂園登場，吸引逾900人報名參加，民眾從烏來立體停車場出發，沿途欣賞烏來瀑布風光，最後抵達雲仙樂園，主辦單特別邀請新北市家扶中心100名家庭成員一起來參加，讓活動充滿愛心與關懷。

「用腳旺台灣健行活動」舉辦至今邁入第10年，深獲民眾喜愛，「健行」已成為全民的健身運動，該活動由雲仙樂園、中國時報、中天電視主辦，宜蘭食品工業股份有限公司、旺旺友聯產物保險公司、旺旺集團台北電商中心等協辦，活動開放報名後即被秒殺，是不少家長喜愛的親子活動之一。

參加民眾一早從烏來立體停車場出發，沿途行經烏來老街、瀑布最後抵達雲仙樂園，主辦單位特別在園內舉辦表演及抽獎活動，讓活動增添不少趣味。值得一提，新北市家扶中心100名家庭成員也一起來參加。

雲仙樂園總經理楊建弘表示，該樂園以原住民及生態資源為主，園內的步道、瀑布、美景，是享受森林芬多精及負離子的祕境，更是烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，其中還有划船、射箭、漆彈等多項遊樂設施，非常適合家庭旅遊。

(中時 )