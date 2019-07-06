前新北市長朱立倫（左）、新北市長侯友宜（右）6日上午前往府中社會住宅探視八仙塵爆傷患黃博煒（中）。（葉書宏翻攝）

「博煒站起來了！不僅站起來，還入住新北市社會住宅！」在4年前八仙塵爆中，全身燒傷面積高達90％，面臨須截去四肢換取5％存活率，被醫學界視為生命奇蹟的黃博煒，歷經截肢、復健、重建，以超人的意志和堅忍的毅力，戰勝每一難關，不僅出書，展現旺盛的鬥志，也在醫療團隊和新北市政府的協助下，裝上義肢，入住青年社宅，試圖獨立生活，新北市前後2任市長朱立倫、侯友宜，今（6日）上午造訪，祝福他展開人生另一旅程。

4年前6月27日，在八仙樂園，原本一場彩色歡樂趴，因工作人員操作不當，導致瞬間引燃粉塵，無情烈焰造成499人燒傷，其中15人不幸往生，時任新北市長朱立倫和副市長侯友宜，在第一時間趕往現場，並分赴各大醫院關心慰問，啟動緊急醫療救援，市府隨後並成立「627專管中心」，以「一人一案、長期陪伴」為原則，並和陽光基金會合作，展開後續漫長的復健和重建。

當時在市長朱立倫登高一呼之下，社會各界愛心源源不絕，新北市成立善款管理委員會，由家屬代表、醫療團隊、社會公正人士和市府社政、衛政、法制、教育、勞工等組成，將所獲得的愛心捐款總額18億5323萬8055元（包含衛福部轉交的4406萬1467元、指定用途捐款1405萬6000元和特殊款1億5028萬1350元等）納入管理，定期召開委員會，並依傷勢分5度10級給予傷者補助。

黃博煒說，他在醫院待了200多天，出院後才是挑戰的開始，但他從未放棄，不論是上廁所、坐電動輪椅搭捷運、打乒乓球、打保齡球、重返明志科大完成最後學業等，凡事都自己來，因為陽光的重建訓練是很嚴格的，2天的野外自立生活營，輔導員只會在一旁觀察不輕易出手協助，要他們學習自立自強，他都一一挺過來了，最難忘的是跟其他身障夥伴登上合歡山，利用義肢重新站起來，尤其站在合歡山3,417公尺的主峰上，那份悸動，他要告訴世人說，「不畏挑戰、永不放棄，博煒做到了，相信你也能！」

黃博煒說：「我不侷限於失去了什麼，而是剩下什麼，我還能做什麼？路是人走出來的，方法是人想出來的。」「唯有接受挑戰，脫離原有的舒適圈，才會看見生命的奇蹟。」黃博煒的生命故事感動了在場所有的讀者，會場也數度響起熱烈的掌聲。

侯友宜今（6日）上午偕朱立倫和社會局長張錦麗，前往板橋府中青年社宅探視黃博煒，他在一樓開心的迎接，並邀請入內參觀他的無障礙住家，兩位前後任市長關心博煒目前試穿雙腳義肢的訓練，以及未來人生的規畫。黃博煒表示，除了準備出第二本書外，也希望持續生命教育，更期許能成為醫學研究的範例。兩位市長給予最大的祝福。

朱立倫、侯友宜同框 探八仙塵爆傷者

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