衛生單位在中西區開山里近型登革熱防議噴藥工作。（程炳璋攝）

衛生人員6日鎖定開山里逐戶噴藥防治登革熱。（程炳璋攝）

台南市中西區開山里6日再確診第5位本土性登革熱病例，8天內發生5例，衛生局憂心疫情延燒，同時在中西區開山里展開地毯式噴藥。台南市疫情尚在2級應變，若達8例以上，代表疫情延燒，將啟動一級應變。

台南市8天內發生5位本土性登革熱病例個案，其中第1、2、3與5例共4人都曾在開山里與東菜市場出入，兩地被列為重點防治區域，開山里被認定是群聚感染地區，台南市各區「蚊風喪膽」，鄰近行政區6日、7日動員大批義工展開孳生源清除，建立防火牆防堵疫情擴散。

5個確診病例，4人都與開山里有關，台南市登革熱防治中心6日派出80名人員，在開山里地毯式噴藥，當日完成220戶噴藥，7日將持續在開山里防疫，包括配合警方蒐證，強制破門防疫。

台南市衛生局表示，台南市本土性登革熱第一例病患的發燒日，經過7天的病毒血期，即是7月2日，若新增確診患者發燒日在2日以後，代表進入第二波疫情延燒期。將使登革熱防治工作更加嚴峻。

台南市衛生局目前防治作為除了化學防治（噴藥）、孳生源清除，還包括擴大採血、疫情調查，全面防止疫情失控。根據疾管局定義，單一地區發生8例，將啟動一級應變，最後一例發病後第31天無新增病例，才算疫情解除。

(中時 )