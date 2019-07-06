民眾DIY自製害蟲性費洛蒙誘蟲盒。（巫靜婷攝）

民眾DIY自製害蟲性費洛蒙誘蟲盒。（巫靜婷攝）

自製害蟲性費洛蒙誘蟲盒省錢又環保，懸掛處應保持陰涼並間隔適當距離。（巫靜婷攝）

民眾DIY自製害蟲性費洛蒙誘蟲盒。（巫靜婷攝）

苗栗農改場利用蠶繭製作迎賓蠶繭花。（巫靜婷攝）

利用蠶繭製成的白玉苦瓜十分吸睛。（巫靜婷攝）

民眾欣賞做工精緻的蠶繭文化創意競賽作品。（巫靜婷攝）

民眾欣賞做工精緻的蠶繭文化創意競賽作品。（巫靜婷攝）

苗栗公館早期養蠶事業發達，苗栗區農業改良場逢110周年場慶於5、6日辦理一系列活動及研討會，其中邁入第二屆的蠶繭文化創意競賽作品超吸睛，成績出爐，第一名由蕭民遠創作的「雨林之王」拿下，利用100顆蠶繭拼貼而成的3D虎王栩栩如生；活動另結合生物防治應用體驗，教導民眾自製害蟲性費洛蒙誘蟲盒，環保又省荷包。

苗栗農改場今年採學術研究與親子同歡雙主題辦理場慶，5日研討會邀請有益昆蟲領域的專家學者與農友分享研究成果，隔日邀請農民學院及百大青農回娘家，舉辦攝影展、DIY活動、繪畫比賽及特色美食品嘗，農委會副主委陳駿季表示，農改場雖規模小、經費少，但在生物防治方面做得非常好。

活化生物防治應用，苗栗農改場教導民眾利用廢棄寶特瓶DIY害蟲性費洛蒙誘蟲盒，作物環境課退休技佐林惠虹擔任講師，她表示，先將寶特瓶瓶身切十字孔洞，瓶蓋穿洞再用鐵絲把誘引雄蟲的性費洛蒙吊進去，即可剩下1個45元的誘蟲盒費用。

林惠虹說，苗栗縣部分農會有販買性費洛蒙，1包有10條，1個誘蟲盒僅需放一條，並且需1個月更換1次，其他用不完的要冷藏，懸掛方式與防治東方果實蠅雷同，沿著果、菜園四周每40公尺放置1個，懸掛地點位於樹下陰涼處最佳。

(中時 )