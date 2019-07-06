阿斌哥大愛協會致贈感謝狀給馬卡龍超跑車隊。（巫靜婷攝）

200輛超跑共襄盛舉，列隊排成超跑大道。（巫靜婷攝）

海洋沙灘公益大會師現場隨處可見價格不斐的超級跑車。（巫靜婷攝）

香車美人促海水浴場觀光，美麗畫面吸引攝影好手爭相留影。（巫靜婷攝）

香車美人促海水浴場觀光，美麗畫面吸引攝影好手爭相留影。（巫靜婷攝）

16名比基尼女郎登場，台下粉絲爭相攝影留念。（巫靜婷攝）

16名比基尼女郎登場，台下粉絲爭相攝影留念。（巫靜婷攝）

16名比基尼女郎登場，台下粉絲爭相攝影留念。（巫靜婷攝）

知名命理老師蔡上機響應公益，義賣絕版「賓士SLS鷗翼超跑」，賣出所得的3％捐給公益單位。（巫靜婷攝）

知名命理老師蔡上機響應公益，義賣絕版「賓士SLS鷗翼超跑」，賣出所得的3％捐給公益單位。（巫靜婷攝）

炎炎夏日玩水消暑，苗栗縣最清涼的海水浴場6日開幕！為振興地方經濟，通霄鎮公所6月起自行營運流標多次的通霄海水浴場，經過1個月試營運期，今日與馬卡龍超跑車隊合作舉辦「2019海洋沙灘公益大會師」，200輛超跑匯聚成大道配上比基尼辣妹助陣，讓人潮不畏風雨再度湧現，現場熱鬧滾滾。

海水浴場開幕式結合超跑公益活動獨步苗縣，也創下近年超跑集結規模最大紀錄，馬卡龍車隊創會長嚴安禎指出，5年前為改變民眾對超跑違規競速等負面刻板印象，創立車隊宗旨就是開心做公益，曾3度來訪通霄，今年首次移師大型活動，除帶動地方發展，募集款項不經手車隊，直接捐給阿斌哥大愛協會。

馬卡龍車隊會長周鑫宏表示，一年一度的公益活動選在通霄舉辦，在鎮公所支持下，號召全台有心做公益的超跑車主將愛車運到此地，不收門票進行靜態展示，並安排公益大使選拔，民眾花100元認購貼紙支持心儀的比基尼女郎，票數最高的前3名有優渥獎金，除了超跑，現場也有60多輛重機共襄盛舉。

通霄鎮長陳漢志表示，公所營運海水浴場自6月起開放至9月底止，為刺激場內商家、市區等周邊經濟效益，海水浴場未來將朝永續性經營模式，以「沙灘、夕陽」為主軸轉型為公園，規畫設置泡腳池等遊憩設施吸引人潮。當地經營30多年的泳具業者相當看好，期盼海水浴場轉型，商機超越淡旺季。

(中時 )