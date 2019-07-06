國民黨下周進行總統初選民調，最近有網軍帶風向「棄朱保郭」，新北市議員葉元之在臉書發文表示，棄朱保郭是個笑話，令他「歸蘭趴火（很不爽）」。葉元之說，這是誰的網軍不言可喻，他知道對手花很多錢，很想贏，但是黨內初選需要這麼惡質嗎？「黨中央不用出來遏止這種卑劣手段嗎？」

葉元之表示，朱立倫和郭台銘在個人資歷、訴求和黨性都沒有重疊之處。在資歷方面，葉元之指出，朱立倫具有卓著的政績、紮實的行政經驗；郭台銘則是棄商從政，是連0-6歲人口數都會算錯的政治菜鳥。

在訴求方面，葉元之說，朱立倫負責任的提出27項政策，郭台銘則是不斷的說自己朋友很多，喊出許多動人但來不及經過檢驗的口號。

在黨性方面，葉元之說，朱立倫從政數十年都是國民黨，在2014國民黨最艱難時接下黨主席；郭台銘2000年沒回復黨籍就不是國民黨員，靠榮譽黨員證才取得參加初選資格，是名符其實的外掛黨員。

葉元之還提及，2016年，郭台銘向新北市政府要一塊地，但地不屬於新北市，郭台銘痛罵朱立倫不如蘇貞昌。這就是商人個性！郭台銘欠朱立倫一個道歉！

葉元之表示，郭朱兩人本質上完全不同，完全沒有棄郭保朱的空間。「黨內初選是君子之爭，奉勸某陣營適可而止。

(中時 )