新銳藝術家林明修，本業是修車師傅，一般人眼中的黑手，因為要幫兒子做玩具，巧手利用汽車回收廢零件，創作蜜蜂、小牛、夏蟬等童趣作品，一隻長角的山羊，竟是由數十支雨刷做成，連機車汽缸都可設計成大鳥，他說，不用打草圖，廢零件就是創作素材，很有「藝」思。
「沒有理所應當的廢棄品」，林明修為了兒子使用汽車廢棄零件創造的再生玩具，充滿父愛的溫度與巧思，即日起在2019舜元藝術季「HERE WE ART」開展，以「再生創作」主題，引導參觀者常保尊重自然與環保永續之心。
林明修作品新登場的機緣巧合，是熱愛藝術的舜元建設董事長林逸民，將「舜元知了」接待中心打造為藝術殿堂，更進一步將藝術的心靈力量轉化成為大愛，林明修展出的拍賣藝品所得捐給慈善團體。
綁著一頭馬尾的林明修，將廢棄汽車水箱、化油器、避震器、輪胎敲敲打打後，別人眼中的破銅爛鐵，經專業焊接後，蛻變成洋溢生命力的藝術品。
林明修說，自己不是藝術科班出身，設計作品天馬行空，但廢棄零件啟發他化腐朽為神奇，作品在建案接待中心展出，他覺得很新奇，很多人來看房子，可以在欣賞作品時，體會他想傳達再生、惜福理念，提醒大家珍惜地球資源，賦與藝術永續的意義。
(中時 )
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