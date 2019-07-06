今年1月，ISSEY MIYAKE（三宅一生）的男裝品牌HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE於巴黎舉辦一場以「PLAYGROUND．遊樂場」為主題的發表會。如今三宅一生將巴黎大秀的精髓重現台北，提供民眾近距離了解品牌精神的機會。
「PLAYGROUND．遊樂場」在巴黎登場時，結合24名不同背景的表演者：演員、運動員、舞者、模特等，透過舞蹈、爬繩、走鋼索和體操拉環，展示一場屬於「縐褶的瘋狂娛樂」，運用藝術表演的型態打破了時尚和伸展台的界線。演出編排Daniel Ezralow闡述：「遊樂場適合所有年齡段的人，是一個娛樂的場域，一個可以重新創造自己的地方！」表演者在空間裡快速走動、跳舞、奔跑，甚至攀上高空繩索行走，表現出服飾可因應所有人的需求，提供最佳舒適度與搭配性。
HOMME PLISSE以「Miyake Pleats」縐褶布料為基底發展的男裝品牌，輕鬆洗滌、不需熨燙，無論從事任何行業活動，隨意搭就可以幫造型加分。「PLAYGROUND．遊樂場」即起於遠企購物中心3F天碟廣場展出，以靜態展覽形式重新呈現巴黎發表會的震撼感動。展場空間以大型符號裝飾，服裝上的活躍色彩點綴其中，重現巴黎秀的震撼與感動。
(中時 )
#三宅一生
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