「PLAYGROUND．遊樂場」在巴黎登場時，24名表演者動感地爬繩、走鋼索和體操拉環，呈現服裝的各種可能性。（ISSEY MIYAKE提供）

「Miyake Pleats」縐褶布料創造男性的嶄新穿著模式。左：剪裁縐褶西裝夾克2萬1300元，寬幅T圓領長袖上衣5800元，剪裁縐褶長褲9800元。中：剪裁縐褶1西裝夾克2萬1300元，寬幅T圓領長袖上衣5800元，6月季節色錐形褲9800元。右：基本款西裝外套2萬1300元，基本寬幅T五分袖上衣4300元，7月季節色八分寬管褲9800元。（ISSEY MIYAKE提供）

HOMME PLISSE讓男性可以倦於打扮，只思考舒服就好。7月季節色五分袖開襟衫8800元，6月季節色圓領短袖T恤5800元，7月季節色八分寬管褲9800元。（ISSEY MIYAKE提供）

「Miyake Pleats」縐褶布料有直接穿著走的方便性。棉麻圓領五分袖襯衫9800，縐褶下身短褲7800元。（ISSEY MIYAKE提供）

基本款圓領長袖T恤6800元，基本款拉鍊外套1萬1800元。（ISSEY MIYAKE提供）

今年1月，ISSEY MIYAKE（三宅一生）的男裝品牌HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE於巴黎舉辦一場以「PLAYGROUND．遊樂場」為主題的發表會。如今三宅一生將巴黎大秀的精髓重現台北，提供民眾近距離了解品牌精神的機會。

「PLAYGROUND．遊樂場」在巴黎登場時，結合24名不同背景的表演者：演員、運動員、舞者、模特等，透過舞蹈、爬繩、走鋼索和體操拉環，展示一場屬於「縐褶的瘋狂娛樂」，運用藝術表演的型態打破了時尚和伸展台的界線。演出編排Daniel Ezralow闡述：「遊樂場適合所有年齡段的人，是一個娛樂的場域，一個可以重新創造自己的地方！」表演者在空間裡快速走動、跳舞、奔跑，甚至攀上高空繩索行走，表現出服飾可因應所有人的需求，提供最佳舒適度與搭配性。

HOMME PLISSE以「Miyake Pleats」縐褶布料為基底發展的男裝品牌，輕鬆洗滌、不需熨燙，無論從事任何行業活動，隨意搭就可以幫造型加分。「PLAYGROUND．遊樂場」即起於遠企購物中心3F天碟廣場展出，以靜態展覽形式重新呈現巴黎發表會的震撼感動。展場空間以大型符號裝飾，服裝上的活躍色彩點綴其中，重現巴黎秀的震撼與感動。

(中時 )