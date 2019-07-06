放暑假了，台中市府提供弱勢童餐券，避免斷糧之虞。教育局長楊振昇、社會局長李允傑6日至西屯區超商門市關心弱勢學生領餐情況，並張貼專用店家識別貼紙宣導「暑期暖心專案」。除了安心餐券，社會局於5大超商門市設置「愛心守護站」，24小時皆可登記領取80元以內餐點食用，解決緊急餐食需求問題。

為延續弱勢學生午餐照顧政策，市府推動「暑期暖心專案」服務機制，結合教育局、社會局「寒暑假暨例假日安心午餐券」及「愛心守護站」政策，未滿18歲的弱勢家庭兒童及少年，若有緊急用餐需求，超商就是與市府合作的愛心站。

李允傑指出，結合教育局安心午餐券計畫，以雙軌並進，跨域合作模式，透過超商通路設置「愛心守護站」，兒童少年如有用餐風險，可及時提供餐食並透過超商人員了解、回報，發掘有需求的少年孩童，協助解決孩童家中可能的經濟問題。

「暑期暖心專案」藉由與超商合作，提升台中市福利服務涵蓋率，楊振昇強調，讓資源取得更具近便性、即時性，同時呼籲市民能善用資源，將服務提供給真正有需求的兒童少年，共同守護兒少免於飢餓。

(中時 )