台中市綠川及柳川整治成親水空間後，市府常舉辦活動吸引人潮，近來卻傳出不辦活動，恐影響當地商機，市府水利局6日強調，每年5至11月為防汛期，河道肩負防洪重任，考量安全無法舉辦活動，今年防汛期後，民眾拭目以待，市府規畫在中區辦的大型展演活動。

水利局長范世億表示，這幾年因為極端氣候加劇，造成強降雨的情況頻繁，綠川、柳川具備區域排水功能，只有在非汛期間才能卸下防洪任務，變身為景觀河道。

如果貿然在汛期間舉辦河川大型活動，不僅各項布展設施可能在水患來襲時毀於一旦，對參加民眾帶來安全疑慮。

水利局盤點台中市年度節慶活動，中區綠柳川周邊目前仍推出很多地方性活動，7月還正值汛期間的綠柳川河道，肩負防洪重任，市府努力維持景觀樣貌，夜晚也有照明設備，防汛期後，將展開大型展演活動。

市長盧秀燕強調，綠、柳川是台中的記憶，要讓它更好，相關維護預算均照常編列，清掃維護也都正常，綠柳川不但沒有荒廢，所有預算、人力都到位，裝置燈飾在重要節慶也會點亮，例如耶誕節，此外，相關節慶活動會持續辦理，今年更會有新構想，請大家期待將吸引超人氣的亮眼活動。

(中時 )