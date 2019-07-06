新北市政府消防局第七救災救護大隊為加深消防教育、從小扎根，6日及7日上午8時至下午４時分兩梯次於中和區南山中學舉辦小小學童消防夏令營。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第七救災救護大隊為加深消防教育、從小扎根，6日及7日上午8時至下午４時分兩梯次於中和區南山中學舉辦小小學童消防夏令營。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第七救災救護大隊為加深消防教育、從小扎根，6日及7日上午8時至下午４時分兩梯次於中和區南山中學舉辦小小學童消防夏令營。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第七救災救護大隊為加深消防教育、從小扎根，6日及7日上午8時至下午４時分兩梯次於中和區南山中學舉辦小小學童消防夏令營。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第七救災救護大隊為加深消防教育、從小扎根，6日及7日上午8時至下午４時分兩梯次於中和區南山中學舉辦小小學童消防夏令營。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第七救災救護大隊為加深消防教育、從小扎根，6日及7日上午8時至下午４時分兩梯次於中和區南山中學舉辦小小學童消防夏令營。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局第七救災救護大隊為加深消防教育、從小扎根，6日及7日上午8時至下午４時分兩梯次於中和區南山中學舉辦小小學童消防夏令營。

消防人員絞盡腦汁不斷創新遊戲關卡，夏令營活動將吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，精心安排設計5站消防闖關活動，包含宣導教具操作、體驗救災橫渡、消防體能訓練、暑期必備防溺宣導。

有別以往，加入消防人員實際救災元素，讓學童們扛著1.5吋消防水帶競速比賽，瞭解救災分秒必爭之感受；另外，還結合熱力團康藝文活動，期許學童渡過一個豐收且難忘的盛夏時光。

第七救災救護大隊表示，國際獅子會新北市中和、美倫、美鑫、永和、雙和、新碧、蓮新獅子會大力支持及贊助；活動中除了精心安排設計的五站消防闖關體驗活動外，將有國際獅子會於現場進行反毒反飆車宣導。

所有參訓學童皆能免費獲得多功能防災背包，讓學童們防災「包」安全，安全「包」身上、回家「包」平安，此外，本次更與新北市政府稅捐稽徵處及政風單位攜手合作，增加「稅務達人-快、狠、準」及「廉政問答」等生活知識宣導，建立正確價值觀。讓學童能快樂且多元的學習，留下難忘的盛夏回憶。

(中時 )