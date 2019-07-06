台中市府交通局規畫於豐原車站東站停6用地，串連鐵公路，興建豐原轉運中心暨立體停車場，預計9月開工，2021年底完工，約可提供汽車格301席，機車格849席，另也預留結構供未來向上增建，以符地方發展需求。

交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心暨立體停車場總工程經費7.33億元，將結合地上轉運中心功能，興建地上5層、地下2層的多目標立體停車場，改善火車站周邊停車位不足問題，強化中部轉運樞紐，促進山海屯均衡發展。

地方關切豐原轉運中心暨立體停車場作業期程，要求市府盡速開工，早日啟用，徹底解決豐原火車站周遭長久以來停車供給不足的問題，促進周邊商圈繁榮。

葉昭甫指出，豐原轉運中心未來與鐵路高架化後的豐原火車站整合後，將可成為山線地區通往台中各地區的重要轉運樞紐，紓解豐原火車站周邊停車問題，提升地區活絡發展，成為豐原區具有地方特色的地標建築物。

(中時 )