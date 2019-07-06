台灣家扶基金會23個家扶中心的大專青年，6日在台中7期商圈舉辦快閃發聲行動，200名家扶青年風雨無阻全程參與，發聲主題包括「在地文化與行動推廣」、「愛與尊重」、「科技與人際」及「職業世界圖像」4大議題，讓家扶青年站上肥皂箱，對社會大眾說出他們的關心與訴求，為熱愛的環境付諸行動。

家扶表示，手機功能不斷的推陳出新，越來越科技化及人性化，人與人之間的互動與溝通，逐漸被手機功能取代，活動設計邀請民眾進入黑暗密室，體驗人與人互動時「有手機」、「無手機」的差異，增加交流的機會。

活動現場也有許多2手衣物讓民眾嘗試搭配，家扶孩子給予穿搭建議，鼓勵大家買衣不踩雷、用錢不浪費。

家扶基金會指出，從2011年開始，家扶在青年服務工作中舉辦青年發聲行動，透過社會議題探索、深度思考，鼓勵孩子對社會現象發表意見、設計行動，讓這群受到社會幫助的青年，轉變為社會盡一份力量，獲得學習、自信及成就感。

(中時 )