新北市板橋區公所今（6）日上午9時於公所6樓大禮堂，邀請台大林永竣博士為湳興里、滿翠里與宏翠里實施防災社區聯合複訓。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所今（6）日上午9時於公所6樓大禮堂，邀請台大林永竣博士為湳興里、滿翠里與宏翠里實施防災社區聯合複訓。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區公所今（6）日上午9時於公所6樓大禮堂，邀請台大林永竣博士為湳興里、滿翠里與宏翠里實施防災社區聯合複訓。（葉書宏翻攝）

防災視同作戰，為永續防災社區防救災能量，並強化鄰里社區居民防救災知識及能力，新北市板橋區公所今（6）日上午9時於公所6樓大禮堂，邀請台大林永竣博士為湳興里、滿翠里與宏翠里實施防災社區聯合複訓，內容包括防災社區地圖式兵推、防災計畫書撰寫及韌性城市介紹。

板橋區公所指出，除持續輔導成立防災社區外，未來還有振興里、振義里也會複習防災複訓課程，此外，落實推動企業防災，結合民間資源，以利共同投入災害預防與整備應變工作，落實「防災重於救災」、「離災優於防災」。

板橋區長林耀長表示，持續進行防災社區聯合複訓，對提升里民災害防救意識及提升減災整備、應變復原暨重建等能力，有相當大的幫助，可以達到減少災害發生與降低災害所造成人命傷亡及財產損失之情形，未來公所將繼續施訓。

林耀長說，本次的複訓重點首次學習國軍災防兵推方式及實際演練，讓里民瞭解災害應變能力，促使社區於天災來前，做好預防災害措施，以減低社區的易致災性，使板橋成為「抗災」、「耐災」與「永續發展」的安全友善環境。

(中時 )