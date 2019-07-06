桃空職工今日與長榮航簽訂團體協約，考量領取三寶時間及罷工空服員體力恢復等，7月9日晚間24點罷工正式結束。大家都關注著，勞資雙方今日簽了什麼，包括0508公告的不秋後算帳，年終獎金、調薪及員工優待票一體適用、一視同仁並簽訂和平協議三年內不罷工，前提是不秋後算帳及不打壓工會。

長榮罷工事件落幕，勞動部長許銘春指出，希望在這次罷工事件後，不只是長榮勞資雙方，還包括台灣社會，都能以此為借鏡，勞資雙方要彼此善待。對罷工引發的各項爭議，包括是否應有預告期，她表示，會持續與交通部討論，同時，也會對有關勞資爭議的相關法令進行檢討。

長榮航董事長林寶水表示，勞資爭議引發的罷工事件大家都辛苦了，今日雙方正式簽了團體協約，過程中聽到員工聲音，長榮航也努力改善並增加與同仁的溝通與協商，現在簽了團體協約，就趕快回來，重新與公司一同打拚，希望大家把心團結起來，讓公司更好。

長榮航總經理孫嘉明表示，罷工期間非常感謝地勤、機師、空服員協助，也有不少離職員工回來幫忙公司，公司都非常感謝他們為了一家公司生存付出辛苦，讓公司度過難關，我由衷再一次感謝。

此外，公司已經將航班取消至7月19日，今日勞資雙方簽下團體協約，期待員工回來後，預估7月底、8月初將航班陸續恢復正常。針對7月營收部分，由於旅客已經陸續簽轉出去，隨著營運恢復正軌，將繼續努力努力追回罷工期間損失的營收。

桃空職工副秘書長周聖凱表示，考量參與罷工空服員體力恢復及領取護照、台胞證、員工證件等證件三寶所需的時間，預計罷工至7月9日24時結束。

(工商 )