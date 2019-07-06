為期17天的長榮航空空服員罷工，總算落幕，從原先工會提出的八大訴求，到今天剩下談和平協議，長榮可說是大獲全勝，但最後關頭還是有那麼些婦人之仁，沒把空服工會「弄死」，把面子做給了蔡英文總統。

與過往幾次談判相較，今日談判桌上有勞動部長許銘春、長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明出席，明眼人都看得出來，這是場「只許成功、不許失敗」的最後談判，取決於長榮航願意給空服工會留下多少的顏面。

與17天前相較，空服工會那「八大訴求」沒了，剩下所謂的「和平協議」。用白話點的說法，空服工會兵敗如山倒，已經不具備任何的喊話權，除了求免責與「如何給會員交代」，就差沒舉白旗投降。

工會當然是慘輸，從預謀式罷工，引爆全民怒火，到耍小手段不讓空服員取回三寶，最後不斷自爆，一連串的謊言與口誤，更讓這場罷工成為一場笑話，勞運史上大概也很難看到，竟可把最美顏值罷工弄成「爹不疼、娘不愛」的鬧劇。

其實蔡英文總統很清楚，三年前華航空服員罷工，是因為華航的官股背景，加上那句「若非忍無可忍，不會罷工」，才讓剛接任華航董事長的何煖軒，簽下完全退讓的條款，進而讓空服工會認為長榮也可以這樣搞，釀成此次罷工。

如果政府零介入，這場勞資對決就是實力論輸贏，長榮大可以要談不談，坐等最後勝利上門，且隨著空服員陸續取回三寶，運力逐步恢復正常，加上工會自亂陣腳，喪失輿論支持，最終一途就是解散退場，顏面全部掃地。

對長榮航來說，雖然可以慢慢耗，但也得思索如何讓這場罷工大戲落幕，在蔡英文總統、交通部長林佳龍喊話後，不管是官話還是場面話，這確實是個好時機，也讓工會有臺階可下。

不管帳面營收損失多少，長榮至少證明那句「長榮不是華航」是玩真的。就看面子做給政府後，政府能拿出怎樣辦法，杜絕外部工會勢力干預民營企業運作，不要只會「收割」。

(中時 )