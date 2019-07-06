北市捷運國父紀念館捷運出口附近，晚間傳出死亡車禍，一輛小貨車因不明原因衝上人行道撞傷婦人。

ettoday報導，6日晚間，捷運國父紀念館站附近有小貨車衝上人行道，路過的婦人被撞上當場失去無呼吸心跳，婦人被緊急送往國泰醫院，事故原因為有待警方進一步調查。

(中時電子報)