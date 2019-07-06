國父紀念館站車禍 小貨車衝人行道路人被撞無呼吸心跳 19:352019/07/06 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國父紀念館站車禍 小貨車衝人行道路人被撞無呼吸心跳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市捷運國父紀念館捷運出口附近，晚間傳出死亡車禍，一輛小貨車因不明原因衝上人行道撞傷婦人。 ettoday報導，6日晚間，捷運國父紀念館站附近有小貨車衝上人行道，路過的婦人被撞上當場失去無呼吸心跳，婦人被緊急送往國泰醫院，事故原因為有待警方進一步調查。 (中時電子報) #小貨車 #車禍 #婦人 #國父紀念館站 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮婦人紙袋棄嬰 下體滴血露餡 路人驚報案 19:152019/07/02 社會 花蓮婦人紙袋棄嬰 裙下臍帶露餡 04:102019/07/03 社會新聞 貨車傳喵聲 驚見7百貓被製成罐頭 09:502019/07/03 時事 司機疲勞自撞受困 起火前獲僥倖獲救 12:382019/07/03 社會 婦人急轉100萬 警、行員熱心阻止 20:272019/07/03 社會 瘋熱氣球 民宿派貨車接駁惹議 04:102019/07/04 地方新聞 車禍砂石撒滿地 警夜掃護騎士 11:322019/07/04 社會 醫院、消防隊旁5車連環撞 30秒火速救援 21:182019/07/04 社會 忙半天賺25元 回收嬤哭歹過日 04:102019/07/05 地方新聞 失智婦認錯家 暖警關懷助返家 18:102019/07/05 社會 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 衰農趕送濕穀被騎士攔車 疑遭毒蟲槍擊中彈送醫 - 社會 - 中時 父子大甲溪邊遭亂槍掃射 64歲父中彈送醫 - 社會 - 中時 他上火車不補票 警察這樣讓他補 - 社會 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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