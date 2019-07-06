國防部舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽暨國軍社團成果發表。（楊佳穎攝）

國防部舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽暨國軍社團成果發表。（楊佳穎攝）

國防部舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽暨國軍社團成果發表。（楊佳穎攝）

國防部6日下午舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽暨國軍社團成果發表，由部長嚴德發親臨主持。今年競賽全國共41所學校報名參賽，經過北、中、南三場初賽後，共9所學校晉級，分別為港明高中、新興高中、莊敬高職、臺中女中、光華高工、仁德醫專、臺南女中、恆春工商、智光商工；最終，第一名由莊敬高職獲得，第二名則為新興高中、第三名為仁德醫專。

國防部指出，辦理儀隊競賽是因儀隊訓練必須經過一再重複而又辛苦的操練，且參與者必須具備高度榮譽心與堅持到底的決心與毅力，透過嚴格的紀律要求與精準的團隊合作，才能展現力與美的訓練成果，這與軍人重榮譽、不怕苦、不怕難的精神一致，盼透過儀隊競賽，大家可以彼此交流學習，相互砥礪。

嚴德發致詞則提及，隨著社會變遷與國防轉型，國軍參與全民國防活動不再像以往僵化，也希望能以青春創意及熱情活力，贏得國人的肯定，因此除了平時致力於戰訓本務、鍛鑄堅實的戰力外，也要藉由全民國防活動，獲得人民的支持，以作為軍隊進步的動力；近年來國防部秉持透明開放態度，藉多元管道強化軍民及各學校交流，不僅有助國人了解國防，更能拉近軍民距離，朝向全民國防目標邁進。

今日活動中，在「社團動態表演」方面，由國防部示範樂隊暨三軍儀隊開場，並穿插陸軍十軍團58砲指部和淡江大學熱舞社聯合表演、花防部原住民舞蹈社團表演；現場也設置「氣球布置社」等20各社團成果攤位，及「未爆組裝備陳展及穿戴體驗」等18個全民國防教育互動式宣導攤位，盼讓參與民眾見證多元化的國軍。

特別的是，現場也推出空軍幻象2000、經國號、P-3C等Q版模型機，其中P-3C更開放小朋友乘坐，軍方並精心準備兒童飛行服提供換裝，體驗完畢後還能領取證書，吸引許多家長帶著小朋友排隊體驗。

(中時 )