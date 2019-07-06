一男倒臥服務區公廁 不治身亡 19:522019/07/06 中時 莊旻靜 、 黃嫚翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 反鎖在湖口服務區中的男子，送醫前已無呼吸心跳。（莊旻靜翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號湖口服務區3日遭人發現，1名男子反鎖在男廁內，被發現時身上有多處刀傷、血流如注，送醫前已無呼吸心跳，後不治身亡。檢警調查，初步判斷無外力介入，為求慎重，下周將解剖釐清案情。 這起駭人聽聞事件發生在湖口服務區的男廁中，一名男子反鎖在內，新竹縣消防局前往救援時，先使用破壞器材，開啟廁所門鎖，後將已無呼吸心跳的男子送往東元醫院救治，但疑因失血過多不治身亡。 檢警調查，該男子頸、胸有多處刀傷，但案發時無可疑人士進出，初步判斷無外力介入，但也不排除其他可能性，將再解剖釐清死因。 反鎖湖口休息站廁所內 男身中4刀離奇亡 (中時 ) #男子 #服務區 #身亡 #不治 #男廁 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰安服務區充滿童趣 奇幻樂園激發網美魂 17:252019/07/02 生活 俄國海事研究潛艇失火14死 22:192019/07/02 國際 泰安服務區 吹起童話風 04:102019/07/03 地方新聞 水果專家「甘心樂意」品牌 插旗台中泰安服務區 20:482019/07/03 財經 真的有心! 韓國瑜凌晨就以59字關心台鐵勇警傷勢 09:212019/07/04 政治 獨子勇警獲獎多次 負傷警抓嫌到最後一刻 10:382019/07/04 社會 全台首例！統一超打造國道ROT 泰安服務區37品牌進駐 17:552019/07/04 財經 統一超商入主泰安服務區 嶄新風貌歡慶開幕 19:582019/07/04 生活 統一超接手泰安服務區 這些都是國道首創... 02:542019/07/05 生活 統一超泰安服務區 年拚300萬人次 04:102019/07/05 產業．科技 社會熱門新聞 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 父子大甲溪邊遭亂槍掃射 64歲父中彈送醫 - 社會 - 中時 國父紀念館站車禍 小貨車衝人行道路人被撞無呼吸心跳 - 社會 他上火車不補票 警察這樣讓他補 - 社會 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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