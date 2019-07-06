國道1號湖口服務區3日遭人發現，1名男子反鎖在男廁內，被發現時身上有多處刀傷、血流如注，送醫前已無呼吸心跳，後不治身亡。檢警調查，初步判斷無外力介入，為求慎重，下周將解剖釐清案情。

這起駭人聽聞事件發生在湖口服務區的男廁中，一名男子反鎖在內，新竹縣消防局前往救援時，先使用破壞器材，開啟廁所門鎖，後將已無呼吸心跳的男子送往東元醫院救治，但疑因失血過多不治身亡。

檢警調查，該男子頸、胸有多處刀傷，但案發時無可疑人士進出，初步判斷無外力介入，但也不排除其他可能性，將再解剖釐清死因。

反鎖湖口休息站廁所內 男身中4刀離奇亡

(中時 )