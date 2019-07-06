高孝周甜美演繹滑板運動時尚。（CHARLES KEITH提供）

CHARLES KEITH網狀厚底運動鞋（黑）1990元。（CHARLES KEITH提供）

CHARLES KEITH網狀厚底運動鞋（粉紅）2090元。（CHARLES KEITH提供）

CHARLES KEITH皺褶感拉鍊小包1790元。（CHARLES KEITH提供）

CHARLES KEITH心型蝴蝶雙框墨鏡1890元。（CHARLES KEITH提供）

韓國滑板女神高孝周，以獨特的滑板舞蹈技巧，讓長板運動宛 如一場令人如癡如醉的舞蹈秀，累積超過50萬粉絲。高孝周擁有甜美與現代特質，以獨特方式展現潮流，駕馭CHARLES ＆ KEITH球鞋、厚底涼鞋、腰包、墨鏡，踩著滑板完成一段時尚的探險。

高孝周說：「在我初入滑板圈時，當時的流行文化受到國際滑板運動影響是非常男性化的風格。我認為粉絲們會注意到我的穿搭，是因為我的穿衣法則不同於滑板界。我會根據單品的功能性來決定我的造型，例如貼身褲裝不但行動方便也能強調我的曲線，而隨風擺動的寬鬆上衣與裙裝，則能完美展現我的旋轉技巧。」

高孝周以CHARLES ＆ KEITH大膽時髦的配件和非傳統的滑板裝扮搭配，重新詮釋了運動休閒風格的樣貌。橘紅紡紗裙與長網襪、飄逸的粉色百褶長裙、金屬光澤短洋裝搭配網眼厚底運動鞋、魔鬼氈運動鞋、金屬感皺紋拉鏈包、編織帶鍊條腰包、黑白撞色厚底涼鞋，與別出心裁的心型蝴蝶雙框墨鏡，洋溢著青春的現代感。

(中時 )