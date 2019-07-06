韓粉下午快閃棧貳庫，並在港邊高歌《夜襲》。（郭建伸攝）

高雄港邊今午後湧現許多身穿國旗裝遊客。（郭建伸攝）

韓粉離開棧二庫後，台北市長柯文哲就來參觀，受到許多柯粉簇擁。（郭建伸攝）

雖然韓粉與柯粉沒有衝突，但在柯文哲與支持者合影時，仍有零星韓粉在拍照背景舉國旗，讓柯碰軟釘子。（郭建伸攝）

有韓粉在柯文哲的背後高舉國旗，表示希望柯心中還記得中華民國。（郭建伸攝）

呼應「高雄觀光日」活動，上百名韓粉今集結在棧貳庫前廣場，除了高喊口號，支持高雄市長韓國瑜，眾人也齊唱《夜襲》，高雄港區旁頓時湧現許多身穿青天白日旗的遊客。不過待韓粉離去，台北市長柯文哲傍晚也來棧貳庫，媒體追問柯是否來踩地盤？但柯搖頭表示這活動一個月前就安排好。

由於柯文哲到場時，快閃韓粉已解散，韓、柯兩粉並沒有較勁，柯參觀棧貳庫沿途受到擁戴，不僅民眾搶著握手拍照，棧貳庫的商家則拿出抹茶冰、肉乾請柯吃。但值得注意的是，柯文哲後來在碼頭邊與柯粉合影時，仍碰到軟釘子，有民眾路過舉國旗高喊「韓國瑜凍蒜」，另也有韓粉手持國旗待在港邊，想讓國旗一起「被合影」。

先前公民割草行動想借駁二場地辦罷免韓國瑜宣傳，遭高雄市府拒絕，民團還開記者會控訴市府壓制言論自由，但韓粉想申請場地，也並未核准，最後才改至棧貳庫舉行快閃活動。雖然不能在駁二快閃，但韓粉仍表示，支持市府依法行政。

雖然下午天氣炎熱，但高雄港邊的民眾更熱情，棧貳庫周遭從下午出現不少身穿國旗裝的民眾，包含激動姐、背影哥都現身其中；4點一到，百名韓粉在港邊快閃10分鐘，高歌《夜襲》，「我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」，並數度歡呼「庶民選總統，總統選庶民」。

不過待韓粉離去後，港邊湧現不少穿白衣的柯粉，殷殷期盼「阿北」來臨。柯文哲約在下午5點抵達香蕉碼頭，並由棧二庫人員導覽參觀。結束導覽後，柯文哲走到港邊與柯粉合影，想和柯文哲拍照的民眾綿延200公尺，大約耗費約半小時排隊人龍才散去。

雖然韓粉並沒有在棧貳庫與柯粉較勁，但仍趁著柯文哲合影施以「軟釘」。有韓粉舉著國旗高喊「韓國瑜凍蒜」，有韓粉則手持國旗在碼頭邊久待，想讓國旗一起被柯粉拍進去。

(中時 )