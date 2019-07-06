疾管署今公布國內新增4例本土登革熱病例，其中高雄一口氣增加3例，台南則新增1例。因高雄三民區本和里已累計6例登革熱病例，且布氏指數已達3級，屬於高風險地區，疾管署呼籲防疫人員加強化學防治，以免疫情擴大。

高雄新增的3名個案，為為三民區本和里2名60多歲（案1、案2）及1名10多歲（案3）的女性，活動地點以住家、學校、工作地為主。其中，案2、案3為同住家人，今確定感染登革熱病毒第四型，案1的分型結果尚未出爐。疾管署研判，個案感染源為本和里周邊社區。

台南新增的1名個案，為中西區開山里的70多歲女性，感染登革熱病毒第二型。個案活動地以住家為主，近期有東菜市場活動史，因與中西區、東區確定案例住家距離近，研判感染源為中西區開山里。目前防疫人員已針對該處220戶住家噴藥，並在今日開出2張罰單。

針對高雄一口氣增加3例登革熱病例，疾管署副署長莊人祥表示，本和里日前已被開出5張罰單，布氏指數達3級，屬於高風險地區，當地防火巷甚至有雜物堆積，呼籲防疫人員加強孳生源清除、化學防治，以免疫情擴大；台南疫情方面，則需進一步觀察。

截至目前為止，國內共累計42例本土登革熱病例，其中高雄市37例（三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市5例（中西區3例、永康區及東區各１例）。境外移入病例方面，共累計194例，案例數為近10年同期最高。

全台各地近期持續有降雨發生，疾管署提醒民眾，雨後務必加強落實「巡、倒、清、刷」的步驟，以避免病媒蚊孳生。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )