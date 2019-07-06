Sandro 2019秋冬女裝風格介乎80年代巴黎與達拉斯街頭樣貌。（Sandro提供）

Sandro 2019秋冬女裝以德州元素為都市淑女造型增添驚喜。（Sandro提供）

Sandro 2019秋冬女裝短褲套裝披上懷舊的千鳥格紋。（Sandro提供）

Sandro 黑色相機包，8580元。（Sandro提供）

Sandro 亮面刷色肩背包 ，1萬2290元。（Sandro提供）

Sandro 小型白色肩背包 ，7650元。（Sandro提供）

Sandro Flame撞色運動鞋，9050元。（Sandro提供）

Sandro 2019年秋冬系列塑造一位脫俗的女子，她來自遙遠之地，介乎80年代巴黎與達拉斯的街頭，不受造型束縛，時刻保持真我，嫵媚率性。

Sandro展現80年代的優雅態度，創意演繹古典的巴黎造型。裙裝套裝與飄逸的碎花連身裙互相映襯，短褲套裝披上懷舊的千鳥格紋，完美配搭條紋襯衫裙。深淺杏色和咖啡色與黑色交錯。捨棄運動風格，以80年代的華麗美學取而代之，白色牛仔褲添上個性鉚釘，優雅的金鈕釦粗花呢外套以牛仔布和皮革拼布重新演繹，而金銀紗西裝褲和雙色牛仔褲也為男裝威爾斯格紋西裝外套注入新意。鞋款方面，除了Flame或Astro運動鞋，也對登山靴情有獨鍾。

Sandro以德州元素為都市淑女造型增添驚喜，以牛仔靴配襯流麗連身裙和嫵媚上衣。寬鬆襯衫外套縫滿閃石，雙面大衣也添上流蘇。絎縫皮革牛仔靴成為連身裙和套裝造型的焦點，而緞面、金銀紗、刺繡和羊毛皮則為不拘一格的造型增添質感。Sandro女郎散發著西部牛仔般的自由勇敢精神。

(中時 )