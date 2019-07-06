台南愛樂管弦樂團每年都有巡迴演出的公益音樂會，6日晚間在台南文化中心登場，長榮大學EMBA「生活藝術」課程修課學生與畢業校友不僅一同響應，更贊助音樂會演出。

台南愛樂管弦樂團以「玩音樂、作公益」為宗旨，在中南部享有高聲譽，樂團每年都會有公益巡迴演出，今年的「愛與關懷系列」共有24場次，6日晚間7時30分在台南市立文化中登場。

這場公益演出經費，主要由長榮大學EMBA辦公室、研究會、和EMBA學生所屬企業贊助，曲目為今年百歲冥誕的楊三郎與許石作品，還有醫師公會合唱團與百年老校兒童合唱團，另外有舞蹈、戲劇、國樂跨界南洋稀有樂器演奏，演出人員破百人。

長榮大學EMBA學生來自各行業菁英，包括金融、軍、電子科技、醫護、傳產、食品業等主管，這群社會企業主或中高階主管的學生，可以透過這門課程，善盡企業社會責任做公益

長榮大學EMBA去年在耘非凡大樓與台南愛樂舉辦「建築與音樂饗宴」音樂獎座受到好評，今年將「生活藝術」部分課程規畫為公益音樂會，移至台南文化中心演出，音樂會以索票方式進行。

(中時 )