國家文藝獎得主李靜君，加入雲門舞集36年，一路從舞者到助理藝術總監，傳承雲門舞作數十年風華，她表示最感念父親，從反對她以舞蹈為業，到無聲的支持，成為舞者生活重要的一環，「我的父親在3年前離世，他是個生活很簡樸的人，但滿屋子都是雲門相關剪報，這些都是他愛我的痕跡，說明了他對我的關心和支持。」

1982年，李靜君參與雲門舞集在台北辦的夏令營，結束後她掏出口袋裡的零錢，打了通電話回家，向父親說明想加入雲門舞集的決心，「我告訴父親，我想當專業舞者，父親著急詢問細節，隨著零錢一塊一塊的掉，通話時間越來越短，父親只好慌張地問：那你這樣一個月有多少錢？我說：4000元。父親說，這樣會餓死，我回答，餓死也要跳。這時剛好零錢用完了，電話斷訊，我也鬆了一口氣。」

隔年李靜君正式加入雲門舞集，在那之後，李靜君的父親開始每年固定寫信給她，「父親信上字跡工整、文情並茂，字裡行間，都是勸我『改邪歸正』，要我另找『正當工作』，但儘管他擔心我的生活，所有雲門的作品，他還是認真觀賞，給了我最有力的支持，還會給我實際的評論。」

李靜君表示，在父親離開後，她到大陸江蘇拜訪不曾見面的叔叔、姑姑們，卻有了意外的驚喜，「我的叔叔姑姑都是一輩子住在農村的人，但他們卻可以如數家珍地和我談論雲門舞集，我想，這些都是我父親的功勞，一定是來自他的分享。」

翻閱父親平日做的剪報，李靜君有了不同的領悟，「我的父親過去因時局而漂流到台灣生活，是雲門舞集讓他有了歸屬感，我很感謝有雲門，讓我的父親能夠得到心靈的安慰。」

(中時 )