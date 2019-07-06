鐵路警察李承翰為了保護旅客安全而不幸殉職，英勇無畏義舉感動人心，鐵路警察局日前在嘉義市殯儀館設置大型靈堂，連日來不斷有民眾前往獻花、致意，另有重機車隊車友發起悼念活動，齊聚鐵路警察嘉義派出所前獻花，為在職員警加油打氣，場面感人哀淒。

鐵路警察局6日表示，承蒙各界湧入的關懷與致意，警方謹代表家屬致上萬分感謝。為表赤誠敬意、莊嚴隆重，已另行搭建大型靈堂供外界弔唁，位置在嘉義市立殯儀館服務中心後方。

警方表示，李承翰為家中獨子，雙親年邁，感謝社會大眾慰問悼念之意，在家屬同意之下，協助辦理外界捐款事宜。「捐款銀行：第一銀行嘉義分行，銀行代號：007，銀行戶名：張秀珍，捐款帳戶：501-50-18512」，提醒民眾本次捐款僅提供此帳戶，並無其他管道募捐，如有疑問請致電鐵路警察局高雄分局嘉義派出所，電話：05-2247838。

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