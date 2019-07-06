為了不讓大批人潮影響六合夜市進出交通，韓粉自發性開出一條「星光大道」，便利商家出入備料也期待高雄市長韓國瑜到來。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜改從較遠的捷運站步行至六合夜市，一現身立刻引爆韓粉歡呼，現場數百人一湧而上，讓滿身大汗的韓國瑜無法前進、也驚訝不已。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜改從較遠的捷運站步行至六合夜市，一現身立刻引爆韓粉歡呼，現場數百人一湧而上，讓滿身大汗的韓國瑜無法前進，透過警方人龍強勢開道依然寸步難行。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜好不容易透過警方人力強勢開道、稍微擠進六合夜市入口，礙於現場韓粉過度熱情，只好與身邊韓粉致意後，驅車離去。（袁庭堯攝）

數百名身穿國旗裝的韓粉把六合夜市入口處擠得水泄不通，整個韓粉人潮向夜市內部延伸上百公尺，人人手持國旗或標語，瘋狂高呼「韓國瑜凍蒜！」。（袁庭堯攝）

被數百名熱情韓粉包圍、寸步難行，高雄市長韓國瑜原訂逛六合夜市的計畫被迫取消，向大家致意後，轉身搭車離去。（袁庭堯攝）

礙於數百名韓粉過度熱情、擠爆六合夜市入口，高雄市長韓國瑜被迫取消逛夜市行程，搭車離開前，特別站上汽車，揮手感謝韓粉支持。（袁庭堯攝）

曁昨日國民黨初選候選人郭台銘刻意南下至六合夜市試水溫，高雄市長韓國瑜6日快閃驚喜行程傍晚也來到六合夜市，光是夜市入口就擠滿數百名身穿國旗裝、從全台各地趕來的熱情民眾。現場歡呼聲不止、旗海飄揚，不但險些癱瘓路口交通，許多從捷運站走出來的外國觀光客更是瞪大眼睛直呼「Oh my god!」、「Amazing!」。韓國瑜、郭台銘誰是人氣王，現場畫面就是最佳證明。

接近傍晚時分，韓粉們已經收到「六合夜市神秘嘉賓是韓國瑜」的情報，紛紛從西子灣、愛河、駁二等各景點往六合夜市移動，市區處處可見民眾身穿國旗裝、手持國旗過馬路；捷運車站、車廂內更是旗海飄揚，美麗島捷運站光之穹頂大廳，也有大批韓粉守候。

夜市入口的人潮一度滿溢至中山路，警方不得不增加警力維持交通秩序。韓國瑜搭乘捷運抵達後，從較遠的捷運站出口步行至現場，韓粉們看見他隨即一湧而上，群情沸騰、陷入瘋狂。警力以手牽手的方式強力擠開人群、免強開出一小條便道。

韓粉們陷入瘋狂，讓韓國瑜寸步難行。為了避免場面失控，韓國瑜致意後便搭車離去。眼見韓國瑜離開，不少攤商感到惋惜，但表示韓粉已經帶來驚人的單日營業額。六合夜市管委會主委莊其章也說，只要是能帶進人潮、錢潮的候選人，他們都張開雙手歡迎。

(中時 )