曁昨日國民黨初選候選人郭台銘刻意南下至六合夜市試水溫，高雄市長韓國瑜6日快閃驚喜行程傍晚也來到六合夜市，光是夜市入口就擠滿數百名身穿國旗裝、從全台各地趕來的熱情民眾。現場歡呼聲不止、旗海飄揚，不但險些癱瘓路口交通，許多從捷運站走出來的外國觀光客更是瞪大眼睛直呼「Oh my god!」、「Amazing!」。韓國瑜、郭台銘誰是人氣王，現場畫面就是最佳證明。
接近傍晚時分，韓粉們已經收到「六合夜市神秘嘉賓是韓國瑜」的情報，紛紛從西子灣、愛河、駁二等各景點往六合夜市移動，市區處處可見民眾身穿國旗裝、手持國旗過馬路；捷運車站、車廂內更是旗海飄揚，美麗島捷運站光之穹頂大廳，也有大批韓粉守候。
夜市入口的人潮一度滿溢至中山路，警方不得不增加警力維持交通秩序。韓國瑜搭乘捷運抵達後，從較遠的捷運站出口步行至現場，韓粉們看見他隨即一湧而上，群情沸騰、陷入瘋狂。警力以手牽手的方式強力擠開人群、免強開出一小條便道。
韓粉們陷入瘋狂，讓韓國瑜寸步難行。為了避免場面失控，韓國瑜致意後便搭車離去。眼見韓國瑜離開，不少攤商感到惋惜，但表示韓粉已經帶來驚人的單日營業額。六合夜市管委會主委莊其章也說，只要是能帶進人潮、錢潮的候選人，他們都張開雙手歡迎。
(中時 )
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