高雄觀光日帶動人潮消費，卻意外成了挺韓、反韓的店家大對決，甚至有不少單純響應促銷的在地店家也被反韓網友肉搜攻擊、不堪字眼問候，店家氣到直嘆「這就是台灣過度意識形態導致無法國際化」；離譜是，鹽埕區一家香蕉煎餅店，打出原價70元、韓粉發大財特價1000元，酸度破表。

在高雄就有5間門市販售麵包、甜點、飲品、咖啡豆的店家，在其臉書社群官網貼出感謝觀光局邀請，只要周末穿上國旗裝、國旗配飾等，到店消費就有優惠，隨即遭到反韓網友留言攻擊，揚言退貨拒買；店家強調，響應活動不涉任何政治色彩，是支持尊重中華民國台灣的人。

位於鹽埕區的香蕉煎餅店為了反韓，事前在臉書發布訊息反制，先是「感謝」高雄觀光局，只要穿國旗裝、國旗配飾等，「香蕉煎餅原價70元，韓粉發大財特價1000元」，並說只要拿罷免韓國瑜的連署書，可免費領取香蕉煎餅1份。

今天真的有1位女韓粉沒看清楚，興沖沖跑到這家香蕉煎餅名店要消費，結果發現門口有罷免韓國瑜的連署書攤位，仔細一看原來韓粉來買不是「打折」，而是加數倍收費，當場與店家吵了起來。

女韓粉怒批，韓國瑜明明做得很好，為什麼要罷免他？一旁支持罷免的女學生不甘示弱反問：「哪裡好？」女韓粉也回嗆：「我親眼看見他做得好！」私下受訪則表示，韓市長想盡辦法幫高雄衝庶民經濟，竟然有這種店家扯後腿，但不會影響她對高雄的支持。

(中時 )