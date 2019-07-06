桃空職工今日與長榮航簽訂團體協約後結束罷工，考量領取三寶時間及罷工空服員體力恢復等，7月9日晚間24點罷工正式結束。勞資雙方今日共簽訂8大協議。

勞資雙方簽訂的團體協議包括八大項：

第一、工會3年不能罷工。

第二、如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。

第三、國內航線不能罷工。

第四、增加飛安服勤獎金，短班每趟300元，越洋每趟500元。

第五、BR198、BR108 、BR184東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

第六、定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。

第七、人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，占1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

第八、給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

交通部長林佳龍也特別指示交通部及所屬民航局、機場公司，全力協助做好善後復原等工作，並要求長榮航空在儘速恢復正常運作的同時，也應持續就目前仍受影響的旅客、旅行社予以妥善處理，並從速提供相關損失的彌補。

交通部指出，航空公司罷工不僅是內部的勞資問題，也已經嚴重影響到旅客跟公眾利益，期許未來民航業勞資雙方都能夠秉持勞資一體、善待彼此的觀念，建立暢通的溝通管道。

長榮罷工事件落幕，勞動部長許銘春指出，希望在這次罷工事件後，不只是長榮勞資雙方，還包括台灣社會，都能以此為借鏡，勞資雙方要彼此善待。對罷工引發的各項爭議，包括是否應有預告期，她表示，會持續與交通部討論，同時，也會對有關勞資爭議的相關法令進行檢討。

長榮航董事長林寶水表示，勞資爭議引發的罷工事件大家都辛苦了，今日雙方正式簽了團體協約，過程中聽到員工聲音，長榮航也努力改善並增加與同仁的溝通與協商，現在簽了團體協約，了就趕快回來，重新與公司一同打拚，希望大家把心團結起來，讓公司更好。

長榮航總經理孫嘉明表示，罷工期間非常感謝地勤、機師、空服員協助，也有不少離職員工回來幫忙公司，公司都非常感謝他們為了一家公司生存付出的辛苦，讓公司度過難關，我由衷再一次感謝。

此外，公司已經將航班取消至7月19日，今日勞資雙方簽下團體協約，期待員工回來後，預估7月底、8月初將航班陸續恢復正常。針對7月營收部分，由於旅客已經陸續簽轉出去，隨著營運恢復正軌，將繼續努力努力追回罷工期間損失的營收。

桃空職工副秘書長周聖凱表示，考量參與罷工空服員體力恢復及領取護照、台胞證、員工證件等證件三寶所需的時間，預計罷工至7月9日24時結束。

(工商 )