30歲港姊亞軍黃心穎今年4月爆介入許志安和鄭秀文婚姻，不只男方有家室，黃心穎自己也有公開交往一年多的男友馬國明，今(6日)馬國明證實和黃心穎退回朋友關係，引來網友熱烈討論，被稱是綠帽男的覺醒，今下午馬國明出席活動，直說：「我覺得也鬧夠了，大家反應過頭了」。

黃心穎和許志安4月被港媒爆出在計程車上激吻影片，不久馬國明就出面表示願意原諒女友，對方自知做錯事正在反省，希望外界能留一些空間給她，更稱此事除了鄭秀文，沒人有資格說話，和黃心穎見過幾次面的馬國明母親則說：「是不是在拍戲啊，娛樂圈都好亂」。

據《東網》報導，才承認和黃心穎已分手的馬國明今下午出席活動，認為大家鬧夠了，該給當事人空間，問他是否會幫黃心穎復出找工作？他反駁不是想幫忙黃心穎，只是這是兩人的感情事，不明白大家為何反應激動，又問他最近是否有聯絡黃心穎？馬國明說：「不答，再回答只會被越問越多」，他也坦言當初知道安心偷吃事件時確實有點生氣，自己沒有大家說的這麼好，「我只能說我們還是朋友，希望大家能給她個機會」。

(中時電子報)